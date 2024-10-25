Безуглая сообщила, что двум городам нужно готовить к обороне

Народная депутат Марьяна Безугла высказала критику в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за ситуации с потерями территорий, переходящих под контроль российских сил, и предупредила об угрозе для двух городов – одного на Днепропетровщине и одного на Харьковщине.

Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)

В сообщении на Facebook Безугла отметила, какие населенные пункты нуждаются в особой подготовке к обороне.

Селидово уже преимущественно контролируется россиянами. В Купянск они вошли. Половину Курщины уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону для Павлограда и Изюма", – сообщила Безугла.

Она также напомнила о своем сообщении от 24 сентября, где заявляла, что российские войска пытаются создать плацдармы для уничтожения пяти областных центров. Среди них: Запорожье и Днепр, к которым они, по ее словам, постепенно приближаются, а также подвергающиеся регулярным атакам Харьков, Херсон и Сумы.

Кроме того, депутат отметила, что военное руководство сосредоточено на "курской песочнице" и отправляет туда бригады, вместо того чтобы усиливать оборону в стратегически важных направлениях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что армия РФ менее чем в 30 км от Днепропетровской области. Российские оккупационные войска приблизились на расстояние менее 30 километров к границе Днепропетровской области, сообщил младший сержант и командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, известный по позывному "Осман". По словам Бунятова, осталось всего 29 километров до выхода на границу области с Покровского направления и 11 километров – с Гуляйпольского.

Ситуацию прокомментировал также лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", призвавший обратить внимание на ситуацию всех, кто еще не воспринимает ее всерьез.

