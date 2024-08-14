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Безуглая рассказала о ситуации на востоке: что происходит в Торецке и Мирнограде

Как утверждает Безуглая ситуации в Донецкой области уделяется недостаточно внимания

сегодня, 11:20
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Ткачик Олеся

Для проведения операции в Курской области с Торецка была снята бригада десантно-штурмовых войск, стабилизирующая оборону города после странной необоснованной ротации 24-й бригады, заявила нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, треть Торецка уже не под нашим контролем.

Безуглая рассказала о ситуации на востоке: что происходит в Торецке и Мирнограде

Марьяна Безуглая

"Оборона города хаотична, его обороняют неопытные новые подразделения, о чем знают и россияне, как и мы знаем, какие их бригады атакуют и где", — добавила политик.

Кроме того, она рассказала о ротациях на Покровском направлении, которые якобы уже привели к катастрофическим последствиям: Мирноград находится в 9 км от врага и в 2,5 года не был подготовлен к обороне, что в частности элементарно видно из какого-либо спутникового снимка.

Но это еще не все. Сейчас обороне Донецкой области с высоты Главкома ВСУ уделяется еще меньше внимания, и в то же время последние кадровые ротации генералитета на востоке вызывают еще большее беспокойство", — заявила нардеп.

Она напомнила, что президент назначил Гнатова вместо Содоля на должность Командующего объединенными силами, но всех руководителей его группировок назначает Сырский. Как утверждает нардеп, большинство руководителей группировок остались со времен Содоля и были избраны им и Сырским. Например, по ее словам, до сих пор в должности полковник Луценко, руководивший во время прорыва россиян на Очеретино, а его заместитель полковник Ледовый недавно возглавил направление Торецкого и Часового Яра.

"У обоих действует "содоловская" методика: "вперед, вперед". После назначения Ледового ситуация еще больше ухудшилась, но Сырский подал этих двоих в Указ Президента на орден Богдана Хмельницкого ІІ степени!" – заявила Безуглая.

Кроме того, политик утверждает, что "под шумок" Курской "эйфории" Сырский выпустил распоряжение об отправке всего вновь Командования сил беспилотных систем, которое возглавляет Сухаревский и создавалось несмотря на его желание, на восток, что фактически означает его ликвидацию как институции.

"А "серый кардинал "Сырского генерал" кошелек" Голоднюк проводит ряд интересных реорганизационных изменений с зачисткой молодежи и несогласных на стратегическом уровне. И это всего несколько примеров", — заявила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая рассказала о деталях планирования операции в Курской области.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid09jvbXivuBGEJqPxQq626ZUBj1ocCkyBk4B6yeDApNZeEGPpz8yUrwpMrm1WEV7wfl
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