Безуглая предлагает обязательную службу для всех девушек и парней после школы и отмены отсрочок

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безугла выступила за масштабное привлечение украинской молодежи к военной службе, в частности женщин. По ее мнению, после окончания школы все молодые люди должны служить в армии 1-2 года. Также парламентария предлагает пересмотреть подходы к мобилизации и бронированию работников.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Безуглая во время эфира медиа "Шелтер" заявила, что Украина должна усиливать милитаризацию общества и, в частности, изучать опыт Израиля, где военная служба является важной частью системы национальной безопасности.
Безуглая также выступила против отсрочок от военной службы ради получения высшего образования. По ее словам, обязательная служба без исключения могла бы расширить количество людей, вовлеченных в оборону страны.
Отдельно парламентария подняла вопросы ротаций военнослужащих и продолжительности пребывания на фронте. Она считает, что без увеличения мобилизационного ресурса и пересмотра системы бронирования обеспечить регулярную смену военных будет сложно.
Она также раскритиковала ситуацию, при которой часть работников, в том числе чиновники, имеет бронирование от мобилизации, в то время как другие военнослужащие долгое время остаются на передовой.