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Безуглая предлагает обязательную службу для всех девушек и парней после школы и отмены отсрочок

Марьяна Безуглая выступила за службу для девушек и парней после школы на 1–2 года и отмены отсрочок

13 октября 2026, 21:55
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безугла выступила за масштабное привлечение украинской молодежи к военной службе, в частности женщин. По ее мнению, после окончания школы все молодые люди должны служить в армии 1-2 года. Также парламентария предлагает пересмотреть подходы к мобилизации и бронированию работников.

Безуглая предлагает обязательную службу для всех девушек и парней после школы и отмены отсрочок

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Безуглая во время эфира медиа "Шелтер" заявила, что Украина должна усиливать милитаризацию общества и, в частности, изучать опыт Израиля, где военная служба является важной частью системы национальной безопасности.

"Девчонки и ребята, вот завершил школу — все должны служить хотя бы 1-2 года. Знаете у нас даже из советской системы был этот подход для ребят", — сказала народная депутат.

Безуглая также выступила против отсрочок от военной службы ради получения высшего образования. По ее словам, обязательная служба без исключения могла бы расширить количество людей, вовлеченных в оборону страны.

Отдельно парламентария подняла вопросы ротаций военнослужащих и продолжительности пребывания на фронте. Она считает, что без увеличения мобилизационного ресурса и пересмотра системы бронирования обеспечить регулярную смену военных будет сложно.

"Если мы не установим ротацию и не увеличим пул тех, кто будет служить, мы просто не обеспечим людям сроки службы", — заявила Безугла.

Она также раскритиковала ситуацию, при которой часть работников, в том числе чиновники, имеет бронирование от мобилизации, в то время как другие военнослужащие долгое время остаются на передовой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство изменило правила бронирования работников: какие лимиты для ОПК, энергетики и остальных.



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