Уряд змінив правила бронювання працівників: які ліміти для ОПК, енергетики та решти

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Документ передбачає можливе скорочення квот для низки критично важливих підприємств і створення нового органу, який контролюватиме надання статусу критичності та збільшених лімітів бронювання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нові правила бронювання в Україні

Як вказує Ярослав Железняк, документ ухвалили з доопрацюванням протягом одного дня, а остаточне рішення щодо відсотка бронювання мають визначити за п’ять днів.

"Уряд тільки-но ухвалив на своєму засіданні Постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання – з п’ятиденним", — повідомив нардеп.

Як можуть змінитися ліміти бронювання

За даними Железняка, проєкт передбачає такі квоти:

- оборонно-промисловий комплекс та енергетика — з 100% до 85%;

- теплопостачання, водоканали та управління побутовими відходами — з 75% до 60%;

- решта критично важливих підприємств — без змін, на рівні 50%.

Також пропонують створити Координаційний центр при Кабміні. До нього мають увійти 17 представників під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, а також представники СБУ, ГУР, СЗР, Нацполіції, Пенсійного фонду та Держпраці.

Без рекомендації Центру підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або ліміт бронювання понад 50%. Орган також матиме право рекомендувати скасування такого статусу.

До 20 жовтня міністерства та обласні державні адміністрації повинні переглянути галузеві критерії критичності й погодити їх із Центром. Рішення про ліміт понад 50% діятиме до одного року. Водночас бронювання втратить силу, якщо його не оформлять через "Дію" протягом п’яти робочих днів.

Що буде з чинними бронюваннями

За словами Железняка, у проєкті поки не визначили долю вже оформлених бронювань, які перевищують нові ліміти.

Нардеп також закликав бізнес підготувати документи й показники, які можуть перевірятися: оборонні контракти, частку ринку, сплачені податки, валютну виручку, рівень зарплат і відсутність заборгованості. До 20 жовтня підприємствам радять з’ясувати в профільних міністерствах та ОДА, як змінюватимуть галузеві критерії.

Як зазначив Железняк, з проєкту прибрали норму, яка виключала б із загальної кількості працівників для розрахунку бронювання людей з відстрочкою з інших підстав.

"Залишили, що в неї можна рахувати працівники з відстрочкою (студенти, доглядальники, батьки трьох дітей). Тобто як є зараз", — додав Железняк.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нардеп закликав розбронювати Офіс Президента й телемарафон замість комунальників та зброярів.