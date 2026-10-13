Безугла пропонує обов’язкову службу для всіх дівчат і хлопців після школи та скасування відстрочок

Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила за масштабне залучення української молоді до військової служби, зокрема жінок. На її думку, після закінчення школи всі юнаки та дівчата мають служити в армії 1-2 роки. Також парламентарка пропонує переглянути підходи до мобілізації та бронювання працівників.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Безугла під час етеру медіа "Шелтер" заявила, що Україна має посилювати мілітаризацію суспільства та, зокрема, вивчати досвід Ізраїлю, де військова служба є важливою частиною системи національної безпеки.

"Дівчата і хлопці, от завершив школу — всі мають служити хоча б 1-2 роки. Знаєте у нас навіть з радянської системи був цей підхід для хлопців", — сказала народна депутатка.

Безугла також виступила проти відстрочок від військової служби заради здобуття вищої освіти. За її словами, обов’язкова служба без винятків могла б розширити кількість людей, залучених до оборони країни.

Окремо парламентарка порушила питання ротацій військовослужбовців і тривалості перебування на фронті. Вона вважає, що без збільшення мобілізаційного ресурсу та перегляду системи бронювання забезпечити регулярну заміну військових буде складно.

"Якщо ми не встановимо ротації й не збільшимо пул тих, хто буде служити, ми просто не забезпечимо людям терміни служби", — заявила Безугла.

Вона також розкритикувала ситуацію, за якої частина працівників, зокрема чиновники, має бронювання від мобілізації, тоді як інші військовослужбовці тривалий час залишаються на передовій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що уряд змінив правила бронювання працівників: які ліміти для ОПК, енергетики та решти.