logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Безуглая об операции в Курской области: Сначала замысел выглядел как «задача 200»
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая об операции в Курской области: Сначала замысел выглядел как «задача 200»

Ключевую роль в операции в Курской области сыграли десантно-штурмовые войска

сегодня, 11:05 comments1794
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Народный депутат Марианна Безуглая рассказала, что в операции в Курской области задействованы элитные подразделения вместо недоученных мобилизованных новых бригад. Кроме того, была обеспечена информационная тишина и как следствие – внезапность для врага.

Безуглая об операции в Курской области: Сначала замысел выглядел как «задача 200»

Марьяна Безуглая

По словам нардепа, было принято решение, что именно десантно-штурмовые войска (ДШВ) будут играть ключевую роль. Несмотря на такое, наконец, очевидное решение, что наступление должны делать те, кто знает и умеет, Александр Сырский якобы недоукомплектовал ключевые бригады, утверждает нардеп, а использовал увеличенное количество мобилизованных для создания новых небоеспособных "бригад-зомби". Более того, комбриги, которым была определена задача подготовки к активным действиям, должны были продолжать активные боевые действия на востоке и были вынуждены готовиться на половину или треть своих сил.

Но это еще не все. Замысел выглядел как "задача 200" в один конец. Не выдержав такого отношения, один из авторитетнейших командиров десантников, комбриг 80-й бригады Эмиль Ишкулов открыто заявил Главнокомандующему ВСУ о нереалистичности задачи. Это было непублично. Но реакция Сырского — уволить комбрига без всяких объяснений, назначить более послушного и не учесть риски — возмутила весь коллектив бригады и приобрела общественный резонанс", — добавила Безуглая.

По ее словам, хоть комбрига не возобновили, замысел таки усовершенствовали, и это можно считать положительным результатом, спасшим не одну жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Безуглая говорила о том, что категорически против операций на территории врага выступал якобы Валерий Залужный.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали о скандале вокруг увольнения Эмиля Ишкулова.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid09jvbXivuBGEJqPxQq626ZUBj1ocCkyBk4B6yeDApNZeEGPpz8yUrwpMrm1WEV7wfl
Теги:

Новости

Все новости