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Ткачик Олеся
Народный депутат Марианна Безуглая рассказала, что в операции в Курской области задействованы элитные подразделения вместо недоученных мобилизованных новых бригад. Кроме того, была обеспечена информационная тишина и как следствие – внезапность для врага.
Марьяна Безуглая
По словам нардепа, было принято решение, что именно десантно-штурмовые войска (ДШВ) будут играть ключевую роль. Несмотря на такое, наконец, очевидное решение, что наступление должны делать те, кто знает и умеет, Александр Сырский якобы недоукомплектовал ключевые бригады, утверждает нардеп, а использовал увеличенное количество мобилизованных для создания новых небоеспособных "бригад-зомби". Более того, комбриги, которым была определена задача подготовки к активным действиям, должны были продолжать активные боевые действия на востоке и были вынуждены готовиться на половину или треть своих сил.
По ее словам, хоть комбрига не возобновили, замысел таки усовершенствовали, и это можно считать положительным результатом, спасшим не одну жизнь.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Безуглая говорила о том, что категорически против операций на территории врага выступал якобы Валерий Залужный.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали о скандале вокруг увольнения Эмиля Ишкулова.
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