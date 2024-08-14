Безуглая об операции в Курской области: Сначала замысел выглядел как «задача 200»

Народный депутат Марианна Безуглая рассказала, что в операции в Курской области задействованы элитные подразделения вместо недоученных мобилизованных новых бригад. Кроме того, была обеспечена информационная тишина и как следствие – внезапность для врага.

Марьяна Безуглая

По словам нардепа, было принято решение, что именно десантно-штурмовые войска (ДШВ) будут играть ключевую роль. Несмотря на такое, наконец, очевидное решение, что наступление должны делать те, кто знает и умеет, Александр Сырский якобы недоукомплектовал ключевые бригады, утверждает нардеп, а использовал увеличенное количество мобилизованных для создания новых небоеспособных "бригад-зомби". Более того, комбриги, которым была определена задача подготовки к активным действиям, должны были продолжать активные боевые действия на востоке и были вынуждены готовиться на половину или треть своих сил.

Но это еще не все. Замысел выглядел как "задача 200" в один конец. Не выдержав такого отношения, один из авторитетнейших командиров десантников, комбриг 80-й бригады Эмиль Ишкулов открыто заявил Главнокомандующему ВСУ о нереалистичности задачи. Это было непублично. Но реакция Сырского — уволить комбрига без всяких объяснений, назначить более послушного и не учесть риски — возмутила весь коллектив бригады и приобрела общественный резонанс", — добавила Безуглая.

По ее словам, хоть комбрига не возобновили, замысел таки усовершенствовали, и это можно считать положительным результатом, спасшим не одну жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Безуглая говорила о том, что категорически против операций на территории врага выступал якобы Валерий Залужный.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали о скандале вокруг увольнения Эмиля Ишкулова.



