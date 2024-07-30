Гордый, что был командиром мощной, славной 80 одшбр: Ишкулов отреагировал на увольнение

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Ткачик Олеся
Полковник Эмиль Ишкулов на своей странице в Фейсбуке обратился к офицерам, сержантам и солдатам 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которую он еще недавно возглавлял.
Эмиль Ишкулов
Он поблагодарил каждого из них за безумную поддержку.
Полковник также поблагодарил всех за службу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.
Командование ДШУ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова. Там заявили, что он идет на повышение.
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