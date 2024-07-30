Гордый, что был командиром мощной, славной 80 одшбр: Ишкулов отреагировал на увольнение

Полковник Эмиль Ишкулов на своей странице в Фейсбуке обратился к офицерам, сержантам и солдатам 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которую он еще недавно возглавлял.

Эмиль Ишкулов

"За 1 год и 7 месяцев службы в коллективе "Стальных Галицких Львов" были разные моменты – были достижения, успехи, были конечно и потери. Но я очень горд, что был командиром мощной, славной 80 одшбр! Имеющую крутую репутацию в ВСУ, имеющую мощный потенциал из лучших командиров, офицеров, сержантов, солдат. Свыше 10 лет, с первого дня войны вызывает ужас и страх у орков", — написал Ишкулов.

Он поблагодарил каждого из них за безумную поддержку.

"Это очень мощно и ценно. Как написал Юрий Бутусов, "только слаженный коллектив способен на такие действия". Надеюсь, что и дальше вы будете одним слаженным и мощным коллективом", — отметил Ишкулов.

Полковник также поблагодарил всех за службу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.

Командование ДШУ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова. Там заявили, что он идет на повышение.





