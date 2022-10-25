Безработных украинцев будут мобилизовать для восстановления страны: как это будет работать

В Украине предлагают привлекать безработных граждан в "Армию восстановления" страны для их участия в общественно полезных работах. Соответствующее заявление сделала первый вице-премьер Юлия Свириденко.

"из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы — около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах", — заявила Свириденко.

Высокопоставленное лицо сообщило, что людей, которые остались без работы, смогут мобилизовывать в "Армию восстановления" страны. Государство же будет платить людям за их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен.

Свириденко опубликовала примерный перечень возможных задач и видов работы:





В сообщении говорится, что организаторами таких работ может быть военное командование вместе с областными военными администрациями. На такие работы могут принимать зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. С ними будут заключать срочные трудовые договоры в соответствии с законодательством.