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Безработных украинцев будут мобилизовать для восстановления страны: как это будет работать

Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления"

сегодня, 19:32
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Автор:

Лиля Воробьева

В Украине предлагают привлекать безработных граждан в "Армию восстановления" страны для их участия в общественно полезных работах. Соответствующее заявление сделала первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Безработных украинцев будут мобилизовать для восстановления страны: как это будет работать

Восстановление Украины (фото из открытых источников)

"из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы — около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах", — заявила Свириденко.

Высокопоставленное лицо сообщило, что людей, которые остались без работы, смогут мобилизовывать в "Армию восстановления" страны. Государство же будет платить людям за их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен.

Свириденко опубликовала примерный перечень возможных задач и видов работы:

Безработных украинцев будут мобилизовать для восстановления страны: как это будет работать - фото 2

В сообщении говорится, что организаторами таких работ может быть военное командование вместе с областными военными администрациями. На такие работы могут принимать зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. С ними будут заключать срочные трудовые договоры в соответствии с законодательством.

По словам Свириденко, на подобных общественных работах уже работают люди в Сумской и Черниговской областях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине создана комиссия , которая будет контролировать использование оружия от партнеров. Над вооружением, которое предоставляют Украине международные партнеры, будет осуществлять контроль новая специальная комиссия, которая уже создана на парламентском заседании депутатов. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.




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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=1455dd6f-3083-4891-af96-00ed9c7c497a&title=Bezrobitni
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