Без права на звонок: новые ограничения для российских пленных в Украине

Украина ввела новое ограничение для российских военнопленных, запретив им звонить по телефону домой. Этот шаг был ответом на увеличение случаев казней украинских военнослужащих. Дмитрий Лубинец, омбудсмен по правам человека в Украине, заявил, что нововведение не нарушает Женевскую конвенцию, поскольку российским пленникам остается право писать письма родным.

Украина запретила российским военнопленным звонить домой по телефону

Дмитрий Лубинец объяснил, что изменение политики является реакцией на тревожные сообщения о казнях украинских военнослужащих.

"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России... Сегодня нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на осуществление телефонных звонков у них уже нет", — сказал он.

Читайте на портале "Комментарии" - вероятный расстрел российскими оккупантами украинского военнопленного - это очередное преступление россиян. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в своем Telegram-канале сделал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кроме того, "Комментарии" писали, что украинский военный Владислав Задорин, проведший 679 дней в русском плену после битвы за остров Змеиный, впервые поделился подробностями о жестоких пытках, которые он и другие украинские пленные пережили в российской тюрьме. В недавнем интервью каналу СпортАрена Задорин рассказал об издевательствах со стороны российских надзирателей, которые применяли электрошокеры , избивали пленных и принуждали их к унизительным действиям.

