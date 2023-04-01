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Без командиров новые мобилизованные станут даже не пушечным мясом, а приготовленным фаршем, - Яковенко

Даже в самой России не знают чем обеспечат новых солдат: снаряжение, оружие, а самое главное – офицеров и командиров просто нет

сегодня, 21:21
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Автор:

Моесеенко Валентина

В России нехватка снаряжения, командиров и офицеров, обучающих мобилизованным. Поэтому, если и будет вторая волна мобилизации, которая уже предполагает 400 тыс., отправить на фронт выйдет примерно 150 тыс. россиян в месяц. Такое мнение в теле эфире высказал российский оппозиционный журналист, бывший депутат Государственной Думы РФ Игорь Яковенко.

Без командиров новые мобилизованные станут даже не пушечным мясом, а приготовленным фаршем, - Яковенко

Солдат в армии РФ без снаряжения, защиты и командиров


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Есть цифры, на которые стоит опираться. Это цифры, связанные с мобилизационными возможностями русской армии и инфраструктуры. Путин действительно может бросать на фронт около 150 тыс. человек в месяц независимо от того, о чем идет речь: мобилизация или призыв", — сказал он.

По его словам, в России заявляют, что призывники-срочники в отличие от мобилизованных не должны оказываться на фронте. Но в это верить нельзя. В то же время, цифра в 150 тыс. человек, которую ранее назвал Яковенко, связана с нехваткой в ВС РФ снаряжения, оружия, а самое главное — наличием офицеров и командиров, которые могут участвовать в обучении.

"Без командиров это будет даже не "пушечное мясо", а просто "приготовленный фарш"", - сказал он.

Он также отметил, что теоретически мобилизационный резерв в России — 25 млн человек, но российской армии будет сложно найти даже миллион .

“Во-первых, они разбегаются. Во-вторых, это глупо, потому что их необходимо хоть как-то научить, обеспечить оружием и снаряжением. Самое главное, это обеспечить хоть какой-нибудь офицерский состав, чтобы этими людьми командовали. И вот здесь есть объективные ограничения, я уже назвал эту цифру – примерно 150 тыс. человек. Вот это те порции "пушечного мяса", которые Путин сможет отправить на фронт", — подытожил Игорь Яковенко.

Напомним, "Комментарии" писали, что хотя первую волну призвать смогли, однако обеспечить, например, средствами индивидуальной защиты или стрелковым оружием не получилось.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в РФ будут делать все, чтобы решать вопросы с войной до президентских выборов.

Читайте также на сайте "Комментарии" – при каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну.

 



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