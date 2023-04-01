Без командиров новые мобилизованные станут даже не пушечным мясом, а приготовленным фаршем, - Яковенко

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
В России нехватка снаряжения, командиров и офицеров, обучающих мобилизованным. Поэтому, если и будет вторая волна мобилизации, которая уже предполагает 400 тыс., отправить на фронт выйдет примерно 150 тыс. россиян в месяц. Такое мнение в теле эфире высказал российский оппозиционный журналист, бывший депутат Государственной Думы РФ Игорь Яковенко.
Солдат в армии РФ без снаряжения, защиты и командиров
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, в России заявляют, что призывники-срочники в отличие от мобилизованных не должны оказываться на фронте. Но в это верить нельзя. В то же время, цифра в 150 тыс. человек, которую ранее назвал Яковенко, связана с нехваткой в ВС РФ снаряжения, оружия, а самое главное — наличием офицеров и командиров, которые могут участвовать в обучении.
Он также отметил, что теоретически мобилизационный резерв в России — 25 млн человек, но российской армии будет сложно найти даже миллион .
Напомним, "Комментарии" писали, что хотя первую волну призвать смогли, однако обеспечить, например, средствами индивидуальной защиты или стрелковым оружием не получилось.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в РФ будут делать все, чтобы решать вопросы с войной до президентских выборов.
Читайте также на сайте "Комментарии" – при каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну.
Обсуждения
Новости