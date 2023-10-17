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Беспрецедентная доля: в России проговорились о калеках, вернувшихся с Украины

Российский чиновник назвал шокирующие данные, о количестве ампутантов, которые возвращаются с войны в Украине

сегодня, 20:47
Автор:
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Константин Куликов
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У 54% вернувшихся с войны в Украине российских военных, освидетельствованных для получения инвалидности, ампутированы части тела, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. При этом, 80% из них потеряли одну или обе ноги. Об этом сообщают "Комментарии".

Беспрецедентная доля: в России проговорились о калеках, вернувшихся с Украины

Оккупанты возвращаются домой калеками

- Это много, у нас среди "гражданских" инвалидов такого процента с ампутацией, конечно же, нет, — заявил чиновник. — Потому что основная причина для основного количества инвалидов, связанная с ампутацией конечностей,  это диабет, старческие отклонения, сосудистые нарушения. Это люди в возрасте — глубокие пенсионеры. Здесь, конечно, это молодой возраст и такой большой процент.


По словам чиновника, из числа российских ампутантов, вернувшихся с войны против Украины, каждый пятый потерял верхнюю конечность. Это также является, по словам Алексея Вовченко, "беспрецедентно высокой долей". Поскольку подобный процент травм в гражданской жизни крайне низкий и связан, как правило, с травмами на производстве или ДТП.

Напомним, что за более чем 600 дней масштабной войны в Украине армия РФ, по данным Генштаба ВСУ, потеряла почти 290 тысяч человек. В современных войнах традиционно количество убитых умножают на три, чтобы получить приблизительное количество раненных.

Тем временем, мощный взрыв: в Херсонской области взорвали российских офицеров. Мощный взрыв в оккупированном Скадовске произошел расположение офицерского состава россиян.

Орбан и Путин во время встречи в Китае и заговорили о сотрудничестве и "мире" в Украине.

А в Украине признали применение нового эффективного оружия.  



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