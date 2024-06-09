Российские захватчики хотят продвигаться на Купянском направлении с помощью ранее накопленных сил. На этом участке фронта агрессор хочет образовать "болевую точку". Об этом сказал военный 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович, передает Эспрессо .

Наступление РФ на Купянском направлении (фото из открытых источников)

На этом участке фронта происходят постоянные атаки со стороны захватчика.

"В настоящий момент враг активен в полосе ответственности нашей бригады — это район Стельмаховки. Уже второй месяц россияне штурмуют нас. Противник определенное время накапливает силы, а пока накапливаются силы, то он уменьшает штурмы. То есть больше работает малыми группами, пехотой, используя меньше бронетехнику". только россияне накопили ресурсы, то они направляют все эти ресурсы на штурм. Это может 8-10 единиц техники, которая одновременно идет на наши позиции, используя десант и танки", — рассказал представитель ВСУ.

Он также отметил, что украинские защитники делают все, чтобы не дать захватчику реализовать его планы, отражая все наступления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Харьковщину прибыли "кадыровцы" . Российские захватчики перебросили на север Харьковской области "кадыровцев".

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, "кадыровцы" будут выполнять функции заградительных отрядов для пресечения побегов российских подразделений.

Также "Комментарии" писали о том, что СМИ рассказали о проблемах российской армии . Как пишет издание Bloomberg, российская армия достигла ограниченных успехов на фронте против украинских войск, испытывающих нехватку оружия и боеприпасов. Это стало вызовом для диктатора Владимира Путина, поскольку благодаря поступлению западного оружия ВСУ и из-за роста потерь армии РФ преимущество россиян на поле боя теряется.







