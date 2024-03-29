Берут количеством. Боец ВСУ рассказал о применении врагом ударных дронов

В российской армии в 4-5 раз больше FPV-дронов, чем в ВСУ. Однако вражеские дроны худшего качества, рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

У россиян в 4-5 раз больше беспилотников. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, оккупанты применяют дроны в очень большом количестве, из-за чего спокойно по улице не походишь.

"Тут спокойно по улице не походишь ни днем, ни ночью. Враг сразу пытается тебя выследить и уничтожить. Но у них это плохо получается. Если мы пытаемся делать дроны разных типов и не унифицировать их, а наоборот развивать и делать каждый уникальным, то россияне подводят свои дроны под одну свою советскую табличку. Частично делают инновационные методы борьбы, переводя их на заводские базовые данные и уже используют в огромном количестве, но при этом делают это на базовом уровне", – рассказал Андрей Отченаш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

