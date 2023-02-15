Бен Уоллес указал сколько процентов армии РФ находится в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, сколько российской армии находится на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Бена Уоллеса для издания BBC.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

В Брюсселе и собрались союзники в рамках контактной группы министров обороны для предоставления военной техники и оборонных систем для Украины. Во время встречи министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, сколько российских военных находится в Украине.

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"В Украине привлечено 97% всей российской армии", — сообщил британский чиновник.

Бен Уоллес отметил, что, несмотря на такое большое количество военного потенциала России, ее армия не смогла "пробить" оборону Украины. Во время интервью для британского издания BBC министр обороны также сообщил, что его страна пока не готова предоставить истребители для Украины.

"В центре внимания – обеспечение долгосрочной устойчивости Киева", – сообщает слова Бена Уоллеса BBC .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин во время встречи контактной группы министров обороны в Брюсселе назвал страны , которые отправят танки в Украину: США, Чехия, Канада, Германия, Дания, Нидерланды, Польша, Испания, Португалия и Норвегия.

Также "Комментарии" писали, что истребители США вблизи Аляски перехватили четыре российских самолета, в частности это были два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. Российские самолеты вошли в зону действия распознавания противовоздушной обороны Аляски 13 февраля, однако не нарушили воздушное пространство Канады или Соединенных Штатов.