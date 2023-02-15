logo

BTC/USD

22783.75

ETH/USD

1586.73

LTC/USD

98.01

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бен Уоллес указал сколько процентов армии РФ находится в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Бен Уоллес указал сколько процентов армии РФ находится в Украине

Британский чиновник Бен Уоллес заявил, что 97% российской армии находится в Украине.

сегодня, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, сколько российской армии находится на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Бена Уоллеса для издания BBC.

Бен Уоллес указал сколько процентов армии РФ находится в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

В Брюсселе и собрались союзники в рамках контактной группы министров обороны для предоставления военной техники и оборонных систем для Украины. Во время встречи министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, сколько российских военных находится в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В Украине привлечено 97% всей российской армии", — сообщил британский чиновник.

Бен Уоллес отметил, что, несмотря на такое большое количество военного потенциала России, ее армия не смогла "пробить" оборону Украины. Во время интервью для британского издания BBC министр обороны также сообщил, что его страна пока не готова предоставить истребители для Украины.

"В центре внимания – обеспечение долгосрочной устойчивости Киева", – сообщает слова Бена Уоллеса BBC.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин во время встречи контактной группы министров обороны в Брюсселе назвал страны , которые отправят танки в Украину: США, Чехия, Канада, Германия, Дания, Нидерланды, Польша, Испания, Португалия и Норвегия.

Также "Комментарии" писали, что истребители США вблизи Аляски перехватили четыре российских самолета, в частности это были два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. Российские самолеты вошли в зону действия распознавания противовоздушной обороны Аляски 13 февраля, однако не нарушили воздушное пространство Канады или Соединенных Штатов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-64634760
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!