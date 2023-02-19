Бен Уоллес рассказал, когда Украина получит истребители Eurofighter

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что современные истребители типа Eurofighter Typhoon смогут попасть в Украину только после окончания войны, ведь украинским пилотам понадобится много времени для учений, чтобы использовать эти самолеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.



Истребители Eurofighter Typhoon. Фото из открытых источников

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Уоллес дал немецкому изданию Spiegel большое интервью, где рассказал о поставках военной техники в Украину, в том числе самолеты и танки. По словам министра обороны Великобритании, страны НАТО осознали, что их правительства тратили на оборону слишком мало средств. После того, как политики объявили об отправке западных танков в Украину, военные проверили технику и оказалось, что значительная часть нуждается в ремонте, поэтому и откладываются поставки танков в Украину.

"Существуют цифры, сколько танков есть у каждой страны. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны для эксплуатации", — говорит Воллес и добавляет, что это касается также и другой техники и боеприпасов.

Также министр обороны Великобритании отметил, что танки не являются чудо-оружием для скорой победы, но они лучше российских. Кроме того, это позитивный сигнал для Украины о поддержке союзников, считает Воллес. Однако британский чиновник отметил, что истребители, в частности Eurofighter Typhoon, не поступят в Украину в период войны.

"Украина сможет получить современные истребители, такие как Eurofighter, только после окончания войны", – отметил Бен Уоллес в комментарии Spiegel.

По мнению руководителя Министерства обороны Великобритании, обучение украинских пилотов займет много времени, однако в целом союзники не прочь в будущем предоставить истребители. Такой шаг, по мнению Бена Уоллеса, сигнализирует о решимости западных партнеров помогать Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бен Уоллес указал сколько процентов армии РФ находится в Украине.

Также "Комментарии" писали о российском эксперте, признавшемся, что танки M1 Abrams превосходят их военную технику.