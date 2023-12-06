"Бьем рекорды": офицер рассказал о ликвидации врагов под Авдеевкой



















Российские оккупанты несут в районе Авдеевки Донецкой области рекордные потери в технике и живой силе. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов, сообщает портал "Комментарии".

Враг несет рекордные потери под Авдеевкой. Фото из открытых источников

По словам украинского защитника, на подступах к Авдеевке ВСУ бьют рекорды по ликвидации захватчиков.

"Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике. Враг пытается окружить город, но для украинских защитников этот вражеский план не является новым", — рассказал Максим Морозов.

Офицер сообщил, что россияне ежедневно продолжают массовые атаки в районе Авдеевки, поскольку сейчас у них нет дефицита мобилизационного ресурса. По его словам, захватчики посылают на штурм города огромное количество пехоты.

"Если российские военные отказываются идти на штурм, то их показательно расстреливают перед строем. Наблюдаем новый резерв. Россияне принудительно мобилизуют нелегалов и мигрантов", — сказал Максим Морозов.

Офицер также рассказал, что ситуация критическая к северу от Авдеевки и в районе промышленной зоны города. Однако пока об отступлении ВСУ из города речь не идет, добавил Мороз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что около 70% вражеской бронетехники не возвращается с поля боя в районе города Авдеевка Донецкой области. Военнослужащий рассказал, что россияне пытаются наступать на Авдеевку преимущественно пехотой, так как погодные условия не позволяют им применять бронетехнику, которую они быстро теряют. По его словам, россияне пытаются прорваться к Авдеевскому коксохимическому заводу, однако подразделения, которые осуществляют штурмовые действия, вынуждены каждый раз отступать из-за значительных потерь.

