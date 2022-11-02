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Белый дом заявил, что Северная Корея поставляет артиллерийские снаряды для России

Россия ищет оружие по всему миру.

сегодня, 18:31
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Автор:

Slava Kot

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о поставках оружия из Северной Кореи в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Белый дом заявил, что Северная Корея поставляет артиллерийские снаряды для России

Ким Чен Ин и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кирби сообщил на специальном брифинге, что Северная Корея пытается тайно передать России артиллерийские снаряды. Процесс поставки должен проходить через страны Африки и Ближнего Востока.

"Наши указания свидетельствуют о том, что КНДР тайно снабжает оружие, и мы собираемся следить за этим процессом", — сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности сказал Джон Кирби.

Американский чиновник также добавил, что США будет обращаться в ООН по вопросам ответственности за поставку вооружения для Российской Федерации.

Кирби сообщил, что США знает, куда будет доставлено оружие из КНДР, но детали не уточнял. Представитель Белого дома отметил, что количество оружия незначительно и вряд ли повлияет на войну в Украине, но снаряды могут повредить мирным жителям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран согласился поставить в России около 1000 баллистических ракет класса "земля-земля". Кроме того, РФ и Исламское Государство работает над дополнительной поставкой дронов-камикадзе в Россию.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ в октябре уничтожили рекордное количество российских солдат за все время с начала полномасштабного вторжения. Также в октябре украинские солдаты ликвидировали наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов – 406 единиц. Подавляющее большинство из них были иранского производства.



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Источник: https://www.reuters.com/world/white-house-says-north-korea-supplying-russia-with-artillery-shells-2022-11-02/
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