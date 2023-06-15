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Белгородскую область отдали Кадырову

Подразделение "Ахмат", сформированное в кадыровской Чечне, перебросили в Белгородскую область РФ для борьбы с рейдами РДК

15 июня 2023, 22:58
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Автор:

Константин Куликов

Подразделение "Ахмат", сформированное в кадыровской Чечне и подчиняющееся лично Рамзану Кадырову, переброшено в Белгородскую область РФ для борьбы с рейдами Русского добровольческого корпуса. Об этом сообщают "Комментарии".

Белгородскую область отдали Кадырову

Кадыров

"В районе населённого пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП, — написал Кадыров в Телеграмм. — Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района. Ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России".


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По мнению самих же российские авторов, данные процессы закладывают основу для феодализации России.

"По факту область теперь не принадлежит России, а отдана в кормление частной структуре. Пока это пилотный проект, но скорее всего, он будет распространен и на другие регионы страны. Естественно, под вывеской обеспечения безопасности", — пишет Анатолий Несмиян.

Напомним, что согласно Конституции РФ охраной ее границ должна заниматься погранслужба, подчиняющаяся ФСБ РФ.

Тем временем, ВСУ постепенно продвигаются на фронте. Украинское контрнаступление было и будет "очень тяжелым сражением, считает генерал Милли.

Украинский экипаж выжил после прямого попадания ракеты. После прямого попадания водитель Брэдли не только выжил, но и смог вывезти с поля боя поврежденную технику.

А Арестович заявил: "Мы прорвем оборону и дойдем до морей". Западные союзники своей медлительностью и нерешительностью в вопросах поставок вооружений дали россиянам хорошо "закопаться", уверен Арестович.

  



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