Бельгия приняла неприятное для Украины решение о поставках первых F-16: детали

Передачу первых из 30 бельгийских F-16 в Киев откладывают по меньшей мере до конца 2025 года из-за задержки поставок Бельгии самолетов F-35 из США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью газете Soir.

Истребители F-16. Фото: из открытых источников

При этом Бельгия не отказывается от своих намерений о передаче Украине обещанных F-16, но хочет быть в безопасности после этого шага. Поэтому ждет, когда Вашингтон выполнит взятые на себя обязательства и передаст самолеты F-35.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинским военным журналистам на фронте удалось незапланированно снять боевое применение истребителей F-16 Воздушными силами ВСУ. Об этом 20 февраля пишет портал "Комментарии". Издание Frontliner показало кадры боевой работы истребителей F-16 на одном из направлений фронта. Фотографии 20 февраля, опубликовал основатель и главный редактор Frontliner Андрей Дубчак в Facebook.

Журналист не раскрыл, на каком участке фронта велась работа. Он уточнил, что работал на фронте над другим материалом.

"Тишина. Мороз. Делаем в поле репортаж о подразделении тяжелых дронов. Вдруг узнаваемый нарастающий гул реактивного двигателя, и в сторону фронта, за соседней посадкой, на сверхнизкой высоте пролетает самолет", — написал Дубчак.

Также издание "Комментарии" сообщало – в издании The Wall Street Journal вышла колонка о вероятной причине авиакатастрофы истребителя F-16, произошедшей 26 августа 2024 года, где погиб летчик Алексей Месь. Издание пишет, что это был дружественный огонь из ЗРК Patriot, хотя Украина этого официально не сообщала.



