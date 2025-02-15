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Украина могла сбить свой же F-16 из-за США: новые подробности

WSJ пишет о том, что Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за "чрезмерной осторожности США"

сегодня, 07:37
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в издании The Wall Street Journal вышла колонка о вероятной причине авиакатастрофы истребителя F-16, произошедшей 26 августа 2024 года, где погиб летчик Алексей Месь. Издание пишет, что это был дружественный огонь из ЗРК Patriot, хотя Украина этого официально не сообщала.

Украина могла сбить свой же F-16 из-за США: новые подробности

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Катастрофа, по данным источников издания, могла произойти из-за системы "свой-чужой" Link 16, которая была выключена на переданных Украине Patriot.

Тактическая сеть Link 16 используется для обзора в реальном времени всех участников системы – самолетов, наземных подразделений, средств ПВО и командования. Это делает операции более безопасными для союзников и более смертоносными для врага. Link 16 также уменьшает риск для пилотов во время полетов.

Первые ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину в апреле 2023 года. Тогда, пишет автор со ссылкой на соучредителя Международного центра украинской победы Дарью Каленюк, Patriot отсоединили от Link 16, ведь никто не предполагал, что Украина получит истребители F-16. А когда Запад одобрил передачу истребителей через несколько месяцев, "это не было исправлено".

Как предполагает автор, Link 16 является настолько важным и чувствительным инструментом, что США, возможно неохотно предоставляли его Украине из-за чрезмерной осторожности, которая характерна для политики администрации Байдена в отношении Украины.

В Пентагоне на запрос Мелчир ответили, что не комментируют настройки вооружения, которое предоставляют партнерам, и посоветовали обращаться к украинской стороне.

Источники издания утверждают, что сейчас прилагаются усилия для устранения этого недостатка, но отказались сообщить подробности.

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Источник: https://www.wsj.com/opinion/did-u-s-caution-cost-ukraine-a-flying-ace-pilot-war-against-russia-f-16s-c4f205c7?fbclid=IwY2xjawIciZNleHRuA2FlbQIxMAABHVwjTV48AWa-yCuRH38CRsuDoDGN731YNWMQ6WtjdJOPGtDwdgQPIRX8Qw_aem_-wxJG_hZ38ZnnBb7AwX0kQ
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