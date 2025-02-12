“Были и другие "friendly fire": Безуглая о расследовании сбития F-16

Народная депутат Украины Маряна Безуглая нередко критикует военное руководство. В своем Telegram-канале она упомянула о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском.

Нардепка опубликовала фото новости о расследовании ущерба F-16. В сентябре 2024 года Сырский отмечал, что результаты расследования будут в ближайшее время.

"Кстати, где обнародованы результаты расследования ущерба F-16 комплексом Patriot, которые Сырский обещал в сентябре 2024 года? Прошло уже около полугода, тишина. С тех пор уже были и другие "friendly fire", – написала Безуглая.









Напомним, что сегодня, как писал портал "Комментарии", Марьяна Безуглая показала последствия сокращения ПВО — "прилет" в одном из районов Киева.

“Когда Воздушные силы в который раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Вот "обломки" в моем округе — Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты. Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", — написала нардепка в своем Telegram-канале.

Отметим, что в среду 12 февраля вражеские войска совершили воздушную атаку на Киев. По данным Воздушных сил ВС Украины, враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской обл. и один из Крыма. В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 08:30 подтверждено сбивание шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БПЛА типа Shahed.