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“Были и другие "friendly fire": Безуглая о расследовании сбития F-16

Безуглая снова "взялась" за Сырского: требует результаты расследования

сегодня, 19:25
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Кречмаровская Наталия

Народная депутат Украины Маряна Безуглая нередко критикует военное руководство. В своем Telegram-канале она упомянула о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском.

“Были и другие "friendly fire": Безуглая о расследовании сбития F-16

Нардепка опубликовала фото новости о расследовании ущерба F-16. В сентябре 2024 года Сырский отмечал, что результаты расследования будут в ближайшее время.

"Кстати, где обнародованы результаты расследования ущерба F-16 комплексом Patriot, которые Сырский обещал в сентябре 2024 года? Прошло уже около полугода, тишина. С тех пор уже были и другие "friendly fire", – написала Безуглая.


“Были и другие ”friendly fire”: Безуглая о расследовании сбития F-16 - фото 2


Напомним, что сегодня, как писал портал "Комментарии", Марьяна Безуглая показала последствия сокращения ПВО — "прилет" в одном из районов Киева.

“Когда Воздушные силы в который раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Вот "обломки" в моем округе — Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты. Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", — написала нардепка в своем Telegram-канале.

Отметим, что в среду 12 февраля вражеские войска совершили воздушную атаку на Киев. По данным Воздушных сил ВС Украины, враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской обл. и один из Крыма. В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 08:30 подтверждено сбивание шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БПЛА типа Shahed.



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Источник: https://t.me/marybezuhla/2935
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