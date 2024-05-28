Бельгия передает F-16 для Украины, но назвала важное ограничение

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Slava Kot
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил, что у Воздушных сил 45 истребителей F-16, из которых Украина получит 30 в ближайшие годы. Однако де Кроо указал на важное ограничение для истребителей F-16, четко прописанных в соглашении с Украиной.
Истребитель F-16. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Бельгию, где встретился с премьер-министром Александром де Кроо и посетил авиабазу, где учатся украинские пилоты на истребителях F-16.
Александр де Кроо во время совместной конференции с Зеленским заявил, что, несмотря на объявленную передачу истребителей F-16, Украина может использовать их только на своей территории.
По словам премьер-министра Бельгии, его страна будет пытаться сделать все возможное, чтобы Украина как можно скорее получила западные боевые самолеты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский обратился к украинским союзникам с важным призывом. Президент Украины отметил необходимость западных партнеров предоставить разрешение на использование их оружия для ударов по России.
Также "Комментарии" писали о президенте Латвии Эдгарсе Ринкевичсе, который призвал союзников изменить позицию по поддержке Украины в войне против России.
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Ігор
сегодня, 13:35
Молодці! Ці обмеження є запорукою не втягування у війну. Якби у Гітлера були такі обмеження не було б Другої світової.