Бельгия передает F-16 для Украины, но назвала важное ограничение

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил, что у Воздушных сил 45 истребителей F-16, из которых Украина получит 30 в ближайшие годы. Однако де Кроо указал на важное ограничение для истребителей F-16, четко прописанных в соглашении с Украиной.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Бельгию, где встретился с премьер-министром Александром де Кроо и посетил авиабазу, где учатся украинские пилоты на истребителях F-16.

Александр де Кроо во время совместной конференции с Зеленским заявил, что, несмотря на объявленную передачу истребителей F-16, Украина может использовать их только на своей территории.

"Все, что входит в наше соглашение, четко там прописано, украинские Вооруженные силы могут их использовать на украинской территории", — сказал де Кроо.

По словам премьер-министра Бельгии, его страна будет пытаться сделать все возможное, чтобы Украина как можно скорее получила западные боевые самолеты.

"Это очень важный сигнал, чтобы четко заявить – Украина будет иметь полноценную воздушную возможность из этих истребителей в этом году и в последующие годы. Наша цель – не только предоставить такие возможности, как самолеты, но также обучение и обслуживание", — подчеркнул Александр де Кроо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский обратился к украинским союзникам с важным призывом. Президент Украины отметил необходимость западных партнеров предоставить разрешение на использование их оружия для ударов по России.

Также "Комментарии" писали о президенте Латвии Эдгарсе Ринкевичсе, который призвал союзников изменить позицию по поддержке Украины в войне против России.