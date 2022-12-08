Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной: что говорят в Минске

Беларусь, ближайший союзник России, объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на контртеррористическую угрозу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на белорусское государственное агентство "БЕЛТА".

Белорусские войска. Фото: из открытых источников

В Беларуси заявили, что причина того, что была задействована государственная система реагирования на акты терроризма стала тревожная обстановка вблизи украино-белорусской государственной границы. Именно поэтому белорусским руководством принято решение о перемещении 7-8 декабря военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях.

Режим Лукашенко также объявил о начале военных учений в рамках "осенней призывной кампании по прохождению начальной военной подготовки новобранцев".

Стоит отметить, что в ВСУ заявляют, что угроза повторного вторжения со стороны Беларуси российских войск или совместной группировки российско-белорусских войск сохраняется и по сей день, но ударной группировки украинская разведка пока то вблизи границы не фиксирует. Тем не менее Украина постоянно отрабатывает возможные сценарии и активно готовится к тому, что рано или поздно, но Кремль таки отдаст приказ повторно наступать с территории Беларуси.

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