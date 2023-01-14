Базы оккупантов в огне: «прилеты» в Мелитополе, Бердянске и Токмаке

В субботу, 14 января раздались два громких взрыва в Мелитополе. Также хлопки были слышны в Бердянске и Токмаке Запорожской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Сразу после хлопка рашисты начали суету в восточной части города. По предварительным данным, "пострадала" военная база оккупантов на одном из захваченных заводов", — отметил Иван Федоров.

Так же, по его словам, ранним утром было очень громко в районе расположения российских захватчиков в Бердянске.

"А вчера вечером в воздух взлетел автомобиль одного из местных топ-гауляйтеров", — рассказал мэр Мелитополя.

По информации Федорова, ночью ликвидирован пункт дислокации россиян в Токмаке Запорожской области. Ни в одном населенном пункте Запорожской области россияне не могут чувствовать себя в безопасности, даже, если город или село условно в тылу фронта.

Как сообщалось, в субботу, 14 января, Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцев попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

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Также издание "Комментарии" сообщало — через неделю, 20 января, представители почти 50 стран примут участие в заседании Контактной группы "Рамштайн" в Германии, чтобы решить вопросы обороны Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Какие ожидания от этой встречи? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





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