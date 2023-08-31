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Базу россиян в Мариуполе охватил огонь: что произошло

В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов

сегодня, 11:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Партизаны подожгли базу российских оккупантов во временно захваченном Мариуполе. В результате оккупанты потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Базу россиян в Мариуполе охватил огонь: что произошло

База россиян в Мариуполя. Фото: Андрющенко Time

"Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога", — написал Андрющенко.


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По его словам, путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства россиян — "Газель", две "Нивы" и "Буханка".

"Мариуполь продолжает выжигать русню, приближая победу!", — отметил советник мэра.

Отметим, Мариуполь в Донецкой области захвачен российскими оккупантами с первых дней масштабного вторжения в Украину в конце февраля прошлого года.

Несмотря на то, что оккупанты считают город своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят взрывы и "бавовна". Нередки и внутренние разборки, из-за которых страдают гражданские.

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Источник: https://t.me/andriyshTime
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