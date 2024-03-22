Базовый курс пройден. Сколько еще времени нужно пилотам, чтобы овладеть F-16

Как сообщили в пресс-службе правительства Великобритании, 10 украинских пилотов завершили базовую лётную, наземную, а также языковую подготовку.

Самолеты F-16

В сообщении сказано, что теперь эти пилоты могут перейти к так называемой продвинутой летной подготовке. Ее будут проводить французские ВВС. После этого украинские пилоты смогут научиться летать на истребителях F-16.

Как отметили в правительстве Британии, однажды эти украинские пилоты станут первой линией обороны, ведь будут защищать небо Украины от российских войск.

Вместе с тем министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые американские истребители поступят в Украину уже летом этого года. По ее словам, первые самолеты будут поставлены Данией, а уже во второй половине года к своим поставкам приступят и Нидерланды.

Напомним, в 2023 году Дания и Нидерланды обязались поставить в Украину 61 истребитель F-16. Однако они выставили условие, что до начала передачи самолетов украинские пилоты должны научиться летать на них, а в самой Украине должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура.

Кроме того, известно, что 12 украинских пилотов также проходят обучение в США. Известно, что оно должно окончиться летом. Впрочем, по информации американских СМИ, по завершении учебы для всех из них не хватит самолетов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению адмирала НАТО, западным союзникам нужно подумать не только над обучением пилотов и технического персонала, но и над поставкой соответствующего количества запчастей к истребителям. Чтобы не получилось так, что через какое-то время они будут просто вынуждены стоять.