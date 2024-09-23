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Байден снял интригу: что он ответил об ударах по РФ накануне встречи с Зеленским

Лидер США до сих пор не изменил своего видения ситуации

сегодня, 07:27 comments1405
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Кравцев Сергей

Вашингтон пока что не готов снять запрет для Украины по нанесению ударовв американским оружием вглубь РФ. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".

Байден снял интригу: что он ответил об ударах по РФ накануне встречи с Зеленским

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Нет!", — весьма лаконично ответил Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, решил ли он позволить Украине использовать западное дальнобойное оружие по целям на территории России.

Как отмечают авторы материала, сейчас Великобритания пытается помочь Украине в снятии американского вето на применение западных ракет против целей на территории России. Украина уже имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP франко-британского производства с радиусом действия примерно 300 километров. Однако поскольку применение этих ракет возможно благодаря некоторым американским технологиям наведения, Киеву требуется согласие не только Лондона и Парижа, но также и Вашингтона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в следующем году война в Украине принесет более серьезные и строгие вызовы. Особенно это будет ощущаться к концу следующего года. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, сообщает "The Guardian".

Министр отметил, откровенные переговоры с Белым домом по разрешению Украины использовать ракеты Storm Shadow по целям глубоко в России, до сих пор не имеют положительных результатов. Дискуссии нуждаются в "нервах и мужестве". Дэвид Лемми подчеркнул, что в конце 2025-го и в 2026-м трудности и вызовы войны в Украине станут "глубже и строже". 

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что намерен на следующей неделе представить план победы президенту США Джо Байдену, а также показать его кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу. Но, что это может дать, если Джо Байден уже фактически стал, как говорят на Западе "хромой уткой" и вряд ли решится принимать важные решения, а Гаррис и Трамп еще не уполномочены принимать какие-то решения? Какие ожидания от предстоящего визита Зеленского в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.holosameryky.com/a/brytania-ssha/7793914.html
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