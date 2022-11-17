Байден отреагировал на заявление Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Президент США Джо Байден не согласился с утверждением президента Украины Владимира Зеленского о том, что обломки ракет, которые упала на территории Польши, были произведены и выпущены Россией. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В среду вечером появилось заявление украинского лидера, который заявил, что у него есть точная и проверенная информация о том, что ракета, которая упала на территории Польши, не принадлежала Украине.

Глава Белого дома же заявил, что нужно смотреть на траекторию полета ракеты. Исходя из этого можно сказать, что ракета не была выпущена с территории РФ.

При этом журналисты попросили Джо Байдена отреагировать на заявление Зеленского о неукраинском происхождении ракеты, которая упала в Польше. На этот вопрос Байден ответил, что заявление президента Украины "не является доказательством".

Ранее президент США назвал маловероятным то, что ракета, которая упала в Польше, была выпущена со стороны России. При этом официальный Вашингтон четко озвучил свою позицию о том, что США возлагают всю ответственность за падение ракеты на территории Польши на Россию, потому как именно Москва спровоцировала войну и ее последствия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента с падением ракеты в Польше. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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