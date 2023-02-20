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Байден назвал число танков, которые уже собрали союзники для Украины

Джо Байден заявил, что США с союзниками собрали 700 танков для Украины

сегодня, 14:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон вместе с союзниками собрал для Украины 700 танков. При этом речь идет, как об уже предоставленных и тех, которые должны вскоре прибыть в Украину. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление президента США Джо Байден в ходе совместного брифинга президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден назвал число танков, которые уже собрали союзники для Украины

Танки. Фото из открытых источников

"Вместе с союзниками мы обязались предоставить Украине более 700 танков, тысячи военных автомобилей, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 артиллерийских систем дальнего радиуса действия, противокорабельных и ПВО", — заявил Байден.


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Стоит отметить, в сети и некоторых масс-медиа распространяется информация о том, что глава Белого дома во время визита в Киев якобы анонсировал предоставление Украине еще 700 танков. Однако, скорее всего, Джо Байден назвал общее количество переданных и обещанных Украине танков разных классов.

Читайте также на портале "Комментарии" — целью российского диктатора Владимира Путина является полное уничтожение Украины. Но он уже терпит поражение, а Запад буде поддерживать Украину, сколько потребуется. Такое заявление сделал президент США Джо Баден на брифинге в Киеве.                                                                                       

Также издание "Комментарии" сообщало – президенты США и Украины оба довольны визитом и его можно назвать победой и четким сигналом для путинского режима. Такой комментарий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал вскоре после встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.




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