Байден мог завершить войну за 5 минут – Зеленский

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что действующий президент США Джо Байден мог закончить войну через 5 минут, однако Украина не согласилась бы на такие условия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ABC News.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский дал широкое интервью американскому телеканалу ABC News, где рассказал о войне в Украине. Президент Украины отреагировал на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего, что сможет закончить войну через 24 часа.
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Владимир Зеленский напоминает, что у Трампа уже были эти "24 часа", когда Украина находилась в войне с Россией, начиная с 2014 года, однако тогда Дональд Трамп проигнорировал это.
Таким образом, Зеленский объясняет, что Байден также мог бы прекратить войну быстро путем украинских земель, оказавшихся под властью России.
Зеленский обратился к американцам, которые до сих пор скептически относятся к помощи Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки критикуют слова Владимира Зеленского и Анджея Дуды о Волынской трагедии.
Также "Комментарии" писали об инциденте во время визита Зеленского в Болгарию. Православный "священник" проклинал президента Украины.
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