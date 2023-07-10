Президент Украины Владимир Зеленский считает, что действующий президент США Джо Байден мог закончить войну через 5 минут, однако Украина не согласилась бы на такие условия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ABC News.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал широкое интервью американскому телеканалу ABC News, где рассказал о войне в Украине. Президент Украины отреагировал на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего, что сможет закончить войну через 24 часа.

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"Одно желание довести войну до конца – это красиво. Но это желание должно базироваться на каком-то реальном опыте", – говорит президент Украины.

Владимир Зеленский напоминает, что у Трампа уже были эти "24 часа", когда Украина находилась в войне с Россией, начиная с 2014 года, однако тогда Дональд Трамп проигнорировал это.

Таким образом, Зеленский объясняет, что Байден также мог бы прекратить войну быстро путем украинских земель, оказавшихся под властью России.

"Байден мог бы довести это до конца даже pf пять минут", — говорит Зеленский и добавляет "но мы бы не согласились".

Зеленский обратился к американцам, которые до сих пор скептически относятся к помощи Украины.

"Когда речь идет о слове "достаточно", мы, украинцы, люди с не чрезмерными аппетитами. Для нас достаточно нашей победы", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки критикуют слова Владимира Зеленского и Анджея Дуды о Волынской трагедии.

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