Баланса нет: каким видит экономическое бронирование от мобилизации Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о справедливой модели экономического бронирования. Свое видение процесса он отметил в ходе интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, сообщает портал "Комментарии".



Фото портал "Комментарии"

Владимир Зеленский убежден, что критерием для экономического бронирования не может быть профессия, а справедливая модель бронирования в Украине еще не разработана.

По его словам, если экономическое бронирование будет, его применение должно быть справедливым. Найти такую справедливость – задачи Минэкономики и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Те модели, которые они показывали мне, они не совсем справедливы. Здесь сложно выбирать одну профессию, не выбирать другую. Остальные должны быть критерии. Критерием должна быть не профессия", — добавил Зеленский.

При этом он уточнил, что в Украине уже определили список профессий, от которых зависит работа критической инфраструктуры и без которых не может выжить войско. Но другие профессии – это сложный вопрос, поскольку нелегко найти для этого баланс.

"Военные опасаются, что будет недостаточно сил. Бизнес ставится иначе... Поэтому мне кажется, здесь пока баланса нет — нельзя просто шашкой махать", — добавил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе интервью Владимир Зеленский рассказал о своем видении снижения мобилизационного возраста. По его словам, западные партнеры хотели бы, чтобы мобилизационный возраст в Украине снизили. Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине не предполагается проведение мобилизации с 18 лет. Считает ли Зеленский понижение мобилизационного возраста возможным, читайте по ссылке.

