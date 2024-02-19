Бала ответил тем, кто говорит об успешном выходе из Авдеевки: Вы – редкие говнюки

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Ткачик Олеся
Как считает политолог Виталий Бала, Авдеевку не удержали, в отсутствие необходимого вооружения и боеприпасов, еще несколько месяцев назад. По его словам, якобы еще осенью прошлого года тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал вывести Силы обороны из Авдеевки. Но против этого был категорически против президент Владимир Зеленский, посещавший Авдеевку, вероятно, в целях пиара, считает эксперт.
Виталий Бала
При этом он добавил, что в Авдеевке было гораздо хуже, чем в Бахмуте.
По его словам, ему военные рассказывали, что так "уходили" из Авдеевки, что сбрасывали с себя все, только каски оставили, чтобы "успешно" выйти, потому и много осколочных ранений, в том числе и с кем он общается.
По его словам, о плачевной ситуации в Авдеевке знали наши генералы и докладывали Верховному Главнокомандующему, что нужно отводить войска и наверняка докладывали гораздо раньше, но "великий военачальник" не давал согласия. Вероятно именно поэтому в город было направлено 3 ОШБр. Хотя со временем, когда ситуация изменилась, было заявлено, что она прикрывала уход Сил обороны, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расстреляли шесть украинских бойцов , оказавшихся во враждебном окружении района "Зенита" в Авдеевке, сообщает OSINT-сообщество DeepState. При этом представители командования говорят, что "потери ВСУ были минимальными, как на такие события".
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Ви ще вірите тричі ухилянту? Тому, що він в очі кожному дивився? Завдання корумпованого Фюрера: ціну Путіну піднімати; сточувати його 145 мільйону країну, а Україна - витратний інструмент. Так і Гітлер поводився.