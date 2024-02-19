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Бала ответил тем, кто говорит об успешном выходе из Авдеевки: Вы – редкие говнюки

На самом деле, в Авдеевке не было так называемого успешного выхода, об этом в Фейсбуке заявил политолог Виталий Бала, передает портал «Комментарии»

сегодня, 18:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает политолог Виталий Бала, Авдеевку не удержали, в отсутствие необходимого вооружения и боеприпасов, еще несколько месяцев назад. По его словам, якобы еще осенью прошлого года тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал вывести Силы обороны из Авдеевки. Но против этого был категорически против президент Владимир Зеленский, посещавший Авдеевку, вероятно, в целях пиара, считает эксперт.

Бала ответил тем, кто говорит об успешном выходе из Авдеевки: Вы – редкие говнюки

Виталий Бала

"Зеленский во всем мире публично заявляет, что не будем сдавать, а Путин заявляет, что нужно захватить. И для чего были эти "мерения" кто "круче"? Такая позиция Верховного Главнокомандующего привела к неоправданным жертвам и погибшим, раненым, пленных было много в Бахмуте, а теперь и в Авдеевке",
– отметил политолог.

При этом он добавил, что в Авдеевке было гораздо хуже, чем в Бахмуте.

"Так называемые военные эксперты и "положительные" блоггеры восхваляют успешный отвод и правильное решение, сохранившее жизнь нашим защитникам. Я им могу сказать только одно, вы – редкие говнюки. Еще раз повторяю, погибших, раненых, пропавших без вести и пленных не просто много, а очень много при таком "успешном" выходе из Авдеевки"
, – заявил Бала.

По его словам, ему военные рассказывали, что так "уходили" из Авдеевки, что сбрасывали с себя все, только каски оставили, чтобы "успешно" выйти, потому и много осколочных ранений, в том числе и с кем он общается.

"Более того, если бы не начали "успешно" выходить утром 17 февраля, то на вечер были бы уже в котле",
– добавил эксперт.

По его словам, о плачевной ситуации в Авдеевке знали наши генералы и докладывали Верховному Главнокомандующему, что нужно отводить войска и наверняка докладывали гораздо раньше, но "великий военачальник" не давал согласия. Вероятно именно поэтому в город было направлено 3 ОШБр. Хотя со временем, когда ситуация изменилась, было заявлено, что она прикрывала уход Сил обороны, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расстреляли шесть украинских бойцов , оказавшихся во враждебном окружении района "Зенита" в Авдеевке, сообщает OSINT-сообщество DeepState. При этом представители командования говорят, что "потери ВСУ были минимальными, как на такие события".




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Источник: https://www.facebook.com/vitalii.bala/posts/pfbid0VewX5DruinGYxNebPhXP9zg6ceXyXkC1YgEiDkHjdgZ3S6BYitVB5AVkyqUhAnYnl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:17

Ви ще вірите тричі ухилянту? Тому, що він в очі кожному дивився? Завдання корумпованого Фюрера: ціну Путіну піднімати; сточувати його 145 мільйону країну, а Україна - витратний інструмент. Так і Гітлер поводився.


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