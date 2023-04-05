Бахмут: как враг пытается демотивировать украинских защитников

Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений украинского командования по Бахмутскому направлению. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передают "Комментарии".

Бахмут - це Україна

"Также, как не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", — пишет в своем телеграмм-канале Анна Маляр.

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По ее словам, враг использует два информационных инструмента: сообщение о якобы его успехе в различных формах и видах; сообщения о якобы рассекреченных украинских планах и решениях по Бахмуту.

"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", — говорит Анна Маляр.

Напомним, что 2 апреля глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о "юридическом взятии" Бахмута. В Офисе президента назвали это фейком. А впоследствии в ВСУ высмеяли заявление Пригожина, объяснив, что он установил флаги фейковой "победы" над разрушенным зданием, которого уже фактически не существует.

Между тем, Путин созывает Совбез РФ – какие решения по войне в Украине могут быть приняты, рассказывают эксперты.

Возможно, "миротворческая операция" будет объявлена на аннексированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Возможно также изменение статуса т.н. "специальной военной операции", однако здесь есть варианты. Логично выглядела бы трансформация "СВО" в антитеррористическую операцию. Однако, это ничего не дает. Поэтому здесь следует обратить внимание на тот факт, что вчера Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект об участии в миротворческих операциях не только военнослужащих-контрактников, но и солдат-срочников, возможно "миротворческая операция" будет объявлена на аннексированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, что позволит бросить в топку призывников, без проведения столь непопулярной накануне президентских выборов мобилизации", – прогнозирует эксперт.

