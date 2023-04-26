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"Азов": Украина готова захватывать небольшие российские города

С помощью этого Украина может оказывать давление на РФ для обмена на свои территории

26 апреля 2023, 16:28 comments1452
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Автор:

Константин Куликов

Украина готова захватывать небольшие российские города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения территорий, удерживаемых РФ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя "Азов" Богдана Кротевича, сделанное в интервью The Washington Post.

"Азов": Украина готова захватывать небольшие российские города

Защитник Мариуполя и "Азовстали" Богдан Кротевич

Такая тактика, по его словам, применялась чеченскими силами во время Первой чеченско-российской войны. Он добавил, что "Азов" воспользуется испытаниями 2022 года в предстоящих боях: "Наш опыт работы с "Азовсталью" говорит нам, что безвыходных ситуаций не бывает".


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"Мы готовы освободить территорию", — сказал также в интервью майор Богдан "Тавр" Кротевич, являющийся временным командиром бригады и возглавляющий работу по ее восстановлению после освобождения из российского плена осенью.

Бригада "Азов", которую украинцы прославляли за ее стойкость во время осады Мариуполя Россией, пытается восстановиться после тяжелых боевых потерь, пытаясь сыграть мощную роль в следующем большом наступлении Украины. Известное подразделение надеется привлечь 6500 новых бойцов, которые обеспечат восстановленную боевую силу.

"Большинство предполагает, что война скоро закончится или кто-то другой выиграет ее вместо нас. Этого не произошло", – сказал Кротевич. – "Таким образом, мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что нам нужно, чтобы они помогли нам освободить территории".

"Я пришел к выводу, что самый быстрый способ освободить наших пленных — взять в плен больше российских солдат и закончить эту войну нашей победой", — говорит Кротевич о возможном возвращении тысячи еще пленных в России азовцев.

Украинское правительство назначило "Азов" одной из шести "наступательных бригад", которые помогут возглавить попытку Украины вернуть оккупированные Россией территории, пишет The Washington Post.

Между тем, противник назвал дату начала украинского контрнаступления.

После разговора с Си Цзиньпином Зеленский уже принял первое важное решение.

Зачем в России создали около 30 частных военных компаний.




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Обсуждения

Тетяна

26 апреля 2023, 22:34

Президент казав, що ми не підемо далі, що нам не потрібні чужі землі та чужі люди. А наразі - що за провокація з захопленням чужих земель? Хто збожеволів або навмисно шкодить Україні?


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