"Азов" сработал на отлично: на каком направлении десятки оккупантов попали в плен

На Добропольском направлении украинские защитники взяли в плен группу военных РФ. Всего за месяц на этом направлении в плен попали 69 оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации 1-го корпуса НГУ "Азов".

Военнопленные оккупанты. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что удалось взять плен группу российских военных, захваченных в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов".

"В погоне за "успехами" российское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донецкой области – Доброполье", — рассказали в подразделении.

Атака захватчиков провалилась, силы обороны стабилизировали ситуацию, а часть солдат попала в плен.

Уточняется, что пленных взяли бойцы 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

За месяц активных боевых действий на Добропольском направлении, где подразделения 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными частями держат полосу обороны, в плен было взято уже 69 российских военных.

В "Азове" напоминают гражданам России, которые прибыли в Украину с оружием в руках, что сдаться — это единственный шанс выжить.

