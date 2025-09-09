Зеленский рассказал о разных сценариях Трампа закончить войну

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп способен окончить войну России против Украины. Однако, по словам украинского лидера, у команды Трампа существуют разные видения того, каким образом это можно сделать.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью для телеканала ABC News отметил, что война остается сложным и многомерным конфликтом, однако у Трампа есть все инструменты, чтобы приблизить ее завершение.
Президент подчеркнул, что окончание войны должно состояться таким образом, чтобы конфликт не возобновился снова. Зеленский подчеркнул важность создания долговременных гарантий безопасности, которые смогут предотвратить повторение агрессии со стороны России.
