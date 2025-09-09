Зеленский рассказал о разных сценариях Трампа закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп способен окончить войну России против Украины. Однако, по словам украинского лидера, у команды Трампа существуют разные видения того, каким образом это можно сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью для телеканала ABC News отметил, что война остается сложным и многомерным конфликтом, однако у Трампа есть все инструменты, чтобы приблизить ее завершение.

"Я думаю, что президент (Трамп) хочет закончить эту войну. Я думаю, что у него есть все возможности для этого. Это непросто. Я говорил это с самого начала, когда общался с президентом Трампом и его командой. Я знаю, что в его команде есть разные представления о том, как это можно завершить", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что окончание войны должно состояться таким образом, чтобы конфликт не возобновился снова. Зеленский подчеркнул важность создания долговременных гарантий безопасности, которые смогут предотвратить повторение агрессии со стороны России.

"Если мы говорим о справедливом и продолжительном мире, то важно завершить войну так, чтобы через полгода, через год или два года агрессия не возобновилась. Необходимо не просто остановить войну, а установить продолжительный мир и достичь безопасности", – добавил президент.

