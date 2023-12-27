Австралия проводит утилизацию вертолетов NH90, которые оказались "проблемными" для местных военных. Австралийские военные отметили, что вертолеты испытывают сложности с техническим обслуживанием и безопасностью полетов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Defense Express.



Вертолет MRH90 Taipan. Фото из открытых источников

В 2022 году Австралия решила списать 45 вертолетов NH90, получивших местное название MRH90 Taipan. Окончательное решение об уничтожении самолетов было принято в сентябре 2023 года, когда один из них потерпел крушение во время учений Sky Sabre 2023. Тогда погибли четыре военных. Однако окончательные причины, что к инциденту привело именно техническое состояние вертолетов, не сообщалось.

Публикация австралийского портала APDR свидетельствует, что Украина планировала выкупить MRH90 Taipan и подала соответствующий запрос на вертолеты, стоимость которых на вторичном рынке достигает не менее 20 млн долларов.

"Отдельный парадокс заключается еще в том, что Taipan имеет настолько прочную конструкцию из углеродного волокна, что австралийские специалисты буквально не могут ее разрезать. Поэтому эти вертолеты по сути разбирают, а снятые элементы конструкции просто закапывают в землю", — пишет Defense Express.

Вместо MRH90 Taipan Австралия собирается купить в США 40 вертолетов UH-60M Black Hawk на сумму почти в 2 миллиарда долларов. Однако австралийские военные указывают, что по технологическому уровню Black Hawk уступает списанному MRH90 Taipan и является скорее "летающим трактором".

Таким образом Австралия утилизирует вертолеты, которые могли бы и дальше быть на вооружении в стране, или которые можно было бы отправить на войну в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину.

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