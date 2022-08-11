Авиация ВСУ уничтожила пункт управления вражеской армии

На южном направлении украинская армия усиливает свое давление, нанося прицельные удары по противнику. Так, ВСУ ударили по командным пунктам и пунктам управления российских войск. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Юг" в соцсети Facebook.

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, в течение дня врагом нанесено 8 авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией вдоль линии столкновения на испытание наших позиций. Крепко. Без потерь. Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстреляно Галициново. Без потерь и существенных разрушений – попадание вне села.

ВСУ в течение боевого дня нанесено 6 авиационных ударов. Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и сосредочению живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе.

Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще один центр техники в Баштанском районе.

Дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеских войск.

При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат "Элерон-3" был сбит зенитно-ракетным подразделением.

По результатам отработки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач потери врага составляют 41 захватчик, 3 гаубицы "Мста-Б", 7 единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные результаты дознаются.

"В районе Новокаменки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ, а у Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море у побережья Крыма. 2 ракетных носителя и 2 ВДК – на боевом дежурстве. Изготовка к применению 16 "Калибров".

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Также издание "Комментарии" сообщало — что-то пошло не так: Кремль снова переносит "референдумы" об аннексии. Такую информацию представили в новом отчете Института изучения войны.





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