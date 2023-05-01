Авиация ВСУ начала применять против оккупантов американские ракеты (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал у себя в Телеграмм фото штурмовика Су-25 вооруженного американскими ракетами "воздух-земля" Zuni.

Ракеты "воздух-земля" Zuni. Фото: из открытых источников

На фото ракеты подписаны на украинском языке: "За детишек Умани и уманьчан", что может свидетельствовать о том, что украинская боевая авиация уже применяет против российских оккупантов американские ракеты.

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Эти авиационные ракеты предназначены для поражения наземных целей, фортификационных сооружений, других объектов и колонн вражеской техники на марше.

Стоит отметить, в январе США включили в один из пакетов военной помощи Украине 4000 авиационных неуправляемых ракет Zuni.

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Также издание "Комментарии" сообщало – май начался для Украины с очередного ракетного обстрела со стороны РФ. Тем временем, продолжается подготовка к контрнаступательной операции ВСУ и чрезмерно активно обсуждение этого. Какие ожидания от майской ситуации на всех фронтах (военный, внешнеполитический) российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – это финиш: министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал новым заявлением о контрнаступлении.







