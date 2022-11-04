Авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО оккупантов на юге

Украинская армия наносит сильнейшие удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении. Украинские пилоты 3 ноября уничтожили десятки единиц живой силы противника. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что ВСУ не отступают от своих планов и продолжаю активные боевые действия, постоянно держать врага в напряжении.

В ОК "Юг" отмечают, что украинская авиация в течение боевого дня нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники противника, в том числе в крытом ангаре.

В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

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