logo

BTC/USD

20580.68

ETH/USD

1577.89

LTC/USD

64.33

USD/UAH

39.99

EUR/UAH

39.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО оккупантов на юге
commentss НОВОСТИ Все новости

Авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО оккупантов на юге

ВСУ продолжают усиливать давление на юге

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия наносит сильнейшие удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении. Украинские пилоты 3 ноября уничтожили десятки единиц живой силы противника. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО оккупантов на юге

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что ВСУ не отступают от своих планов и продолжаю активные боевые действия, постоянно держать врага в напряжении.                                                                      

В ОК "Юг" отмечают, что украинская авиация в течение боевого дня нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники противника, в том числе в крытом ангаре.

В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения". Он также подчеркнул, что российский шантаж ни к чему не привел, обвинил россию в дестабилизации ситуации на продовольственных рынках, подчеркнул, что если ранее в Кремле требовали гарантий безопасности от США, то после восьми месяцев т.н. "спецоперации" выпрашивают их уже у Украины. О чем говорит резкая смена российской позиции (то выходит из "зернового соглашения", то возвращается туда)? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/okPivden/videos/519460203379670
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!