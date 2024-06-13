Авиация РФ дает сбой: бомбы все чаще падают на российскую территорию

За последние 4 месяца российская военная авиация уронила 93 бомбы на Белгородскую область и оккупированные территории Украины.

Российская авиация все чаще ошибается. Фото из открытых источников

Как отмечает издание Astra со ссылкой на источник в экстренных службах Белгородской области РФ, последние случаи падения бомб произошли 11 и 12 июня. Пять фугасных авиационных бомб нашли в селах Неклюдово, Новостройка, Цепляево-вторых, а также в районах поселков Батрацкая Дача и Ленинский.

В то же время, согласно подсчетам The Insider, только в течение 2024 года на территории Белгородской области не менее 39 раз фиксировались внештатные падения российских авиабоеприпасов: 38 различных модификаций ФАБ и одной ракеты Ч-59. По меньшей мере, дважды ФАБы падали в Белгороде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте сейчас продолжается наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов. Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.