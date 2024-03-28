Авдеевка может повториться: военный предупредил об угрозе оцепления еще одного стратегического города

Российские захватчики, не имея возможности напрямую захватить Угледар , хотят зайти в тыл бойцам ВСУ и именно так взять город в окружение. Единственный вариант для их продвижения – Кураховское направление. Об этом во время эфира на телеканале " Эспрессо " рассказал украинский военный Михаил-Лука Кабусь (Магнат).

Россияне могут попробовать тактику Авдеевки на Угледаре (фото из открытых источников)

"Оккупанты хотят через Курахово зайти с тыла на Угледар. Окружать города, чтобы ВСУ отступали — стандартная тактика россиян. Все понимают ситуацию и делают все, чтобы не допустить этого окружения в будущем", — сказал боец.

Военнослужащий отметил, что горький опыт допущенных когда-то ошибок учитывают здесь и военные будут вовремя использовать все силы, чтобы не допустить подобного в будущем.

Как продолжил защитник, у Новомихайловки идут тяжелые бои. Туда захватчик направляет больше сил, чтобы выравнивать линию фронта.

"Пока мы не понимаем, в каком направлении будут двигаться россияне. Но сейчас единственным их вариантом является направление Курахово. То есть они хотят выровнять линию и пытаются продвигаться в сторону Георгиевки", — сообщил военный.

Боец говорит, что водные препятствия – это проблема для захватчиков. Сейчас россиянам непросто добиваться успеха. Их скудные продвижения стоят им много потерь, потому что они теряют большое количество техники и военных.

"Поэтому масштабного прорыва здесь не ожидается. Но если враг применит достаточно резервов, как это было на Авдеевском направлении, то, возможно, для нас будут какие-то новые вызовы. Сейчас ситуация стабильна, насколько это возможно, с имеющимися в ВСУ средствами" , — Подытожил Михаил Кабусь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы оевые действия в Украине усиливаются. Президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открыт для раскрытия информации о состоянии войны в Украине. Такое мнение высказал высокопоставленный американский дипломат Джеймс Рубин, ответственный за противодействие дезинформации. Совет прозвучал на фоне усиления боевых действий, российских успехов в ключевых областях и ослабления международного внимания к войне. Об этом пишет рейтинговое издание Politico.