Авдеевка – это только один город. Зеленский эмоционально прокомментировал ситуацию на фронте

Война в Украине не изменилась в пользу России после того, как оккупанты захватили Авдеевку, считает Владимир Зеленский. По его словам, не может быть и речи о том, что начата какая-то "новая страница" на фронте.

Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что россияне в последнее время захватили только один город, собственно Авдеевку, и не известно ради чего.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в течение двух лет полномасштабной войны Силы обороны сумели деоккупировать, в частности, Харьковскую область, а также разблокировать движение кораблей в Черном море.

При этом президент все же признал, что прошлый год все же был сложным для Украины, особенно его конец. Однако, добавил Зеленский, силами обороны было сделано многое.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупационные войска сумели захватить небольшую деревню Победа, расположенную юго-западнее Донецка. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 21 февраля. Американские эксперты отмечают, что на геолокационных кадрах видно, как россияне поднимают свой флаг над очередными "уволенными" руинами. Украинская сторона пока не комментировала возможный захват населенного пункта. Отмечается, что российские и некоторые украинские источники утверждали, что ВСУ отступили от Победы 20 февраля. В то же время, собеседники из РФ заявляли, что 225-й гвардейский мотострелковый полк захватил населенный пункт после того, как вытеснил Силы обороны с их позиций в поселке.

Кроме того, военные прогнозируют, что именно в 2024 году Россия попытается "дожать" Украину и бросит все ресурсы.





