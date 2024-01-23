Аттракцион щедрости закончился: РФ сократила финансирование оккупационных администраций

Российские власти почти вдвое сократили финансирование временно оккупированных территорий. Кремль же ожидает от местных гауляйтеров большей "финансовой самостоятельности". Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Оккупанты сократили финансирование захваченных территорий. Фото из открытых источников

Иван Федоров сообщил, что в 2023 году захваченная часть Запорожской области зависела от финансирования из РФ на 89,5%, получив 72,8 млрд рублей.

В то же время уже в текущем году российское правительство обещает выделить оккупационной администрации захваченного Запорожья всего 40 млрд рублей, рассказал мелитопольский городской голова.

Иван Федоров отметил, что уменьшение финансирования из Москвы означает для жителей оккупированного региона усиление налогового давления на предпринимателей, снижение социальных выплат и падение уровня жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.

"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.

