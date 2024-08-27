Атаки РФ по Киевской ГЭС: какие районы Киева может затопить в случае катастрофы

"Согласно нашим расчетам, даже при значительном разрушении не будет большого затопления. Максимум, что может произойти на ближайшей Оболони – это поднятие уровня воды в Оболонских озерах. А на улицах Оболони речь идет о поднятии уровня воды на несколько сантиметров", – объяснил Железняк.

Однако он отметил, что ситуация может быть более сложной на Левобережье, в частности, в районе Русановских садов.

"Там есть недостроенная дамба, которая должна защищать сады от наводнения. Но это не будет происходить мгновенно, как в фильмах. Процесс затопления начнется с момента разрушения ГЭС и продлится более полусуток. В любом случае высота воды не превысит 2,5- 3 метра по худшему сценарию", – добавил Железняк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чего добивалась Россия, нанеся удар по Киевской ГЭС . 26 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки российские захватчики атаковали Киевскую ГЭС и повредили ее. Как отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, атакуя этот объект, страна-агрессор, вероятно, хотела создать серьезный дефицит в украинской энергетике. Последствия подобных действий, говорит эксперт, уже заметны, ведь сообщают о возобновлении экстренных отключений электроэнергии. Впрочем, как подчеркнул Ступак, плотину Киевской ГЭС сложно разрушить, используя только ракеты.

По его словам, страна-агрессора еще с 2022 года пытается оставить граждан Украины без света, особенно в зимний период. При этом он подчеркнул, что западные союзники могли бы помочь остановить подобные удары, предоставив Украине необходимое оружие.

