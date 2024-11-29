Атаки РФ не проходят бесследно: в Германии предупредили о растущей угрозе для Украины

Энергоснабжение Украины находится под увеличивающейся угрозой из-за целенаправленных атак со стороны России. Восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры становится все сложнее, что влияет на население, производство и оборонную промышленность. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главный военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фройдинг, сообщает ZDF.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Чиновник акцентировал внимание на необходимости дальнейших поставок запчастей, генераторов и материальной помощи для поддержки украинских военных. Несмотря на усталость, украинское общество и армия сохраняют непоколебимую волю к победе.

"Воля украинского населения и украинских военных к победе в этой войне непоколебима. Но, конечно, есть и усталость", — заявил Фройдинг.

Он также высказал мнение, что зимняя погода в зонах боевых действий не приведет к снижению интенсивности боевых действий.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине после российских ударов по нашей энергетике начались серьезные проблемы. Массовые экстренные отключения происходят практически по всей стране. О чем говорит происходящее в нашей энергосистеме и вокруг нее? Зная, что оккупанты готовятся к новым обстрелам, нет ли ощущения, что мы недостаточно усилили защиту наших энергообеьектов в преддверии зимы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



