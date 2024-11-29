Сколько ракетных атак россияне могут осуществить до Нового года: какова вероятность блекаута

28 ноября украинцы пережили одну из массированных ракетно-дроновых атак, которая нанесла серьезные проблемы украинской энергосистеме. Сколько подобных атак россияне могут осуществить до Нового года? Есть ли угроза блекаута? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

До Нового Года если и будет, то будет одна, максимум две атаки

Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире канала "Киев 24" заявил, что до конца 2024 года возможны еще 1-2 массированных атаки РФ по Украине.

Аналитик отметил, что сейчас россиянам нужно больше времени на подготовку массированного обстрела, учитывая сложную нынешнюю логистику с поставками ракет.

"Если раньше им надо было 3-4 суток, то сейчас скорее за неделю они не будут успевать, судя по (полетам) Ту-95, по логистике. То есть он взлетает из Оленьи, прилетает в Энгельс. А до этого в Энгельс прилетает Ил-76 с ракетами Х-101, разгружается. Подлетают два Ту-95, загружаются ракетами и летят обратно", — пояснил Криволап.

А если брать в счет большое количество объектов, на которые враг нападает, то по предположению эксперта, на подготовку нового массированного удара реально России потребуется больше времени, чем неделю.

"То есть я думаю, что к Новому году если и будет, то будет одна, максимум две атаки", — отметил Криволап.

Враг не сможет погрузить Украину в полный блекаут

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала "Эспрессо" считает, что у России есть достаточный запас ракет на еще 2-3 таких массированных атаки.

"Относительно удара, который Российская Федерация наносит, то последний такой массированный был 26 августа, потом начались массированные удары, мне кажется, пару недель назад. Соответственно Российская Федерация весь тот период, начиная с лета, пыталась осуществлять накопление. Основным типом крылатой ракеты, которой она атакует Украину, является ракета Х-101, которые они постоянно пытаются совершенствовать и запускать их на критически малых высотах. Это, кстати, та ракета, которая поразила детскую больницу Охматдет. Соответственно я не думаю, что могут быть прям такие массированные атаки, которые мы видели в августе, которые мы видели в ноябре", — добавил он.

По словам Жмайла, захватчики продолжат производить дроны и ракеты. Однако эксперт отмечает, что погрузить Украину и полный блекаут враг не сможет. В то же время, он прогнозирует тяжелую зиму для украинцев.

Подытоживая Дмитрий Жмайло отметил, что для того, чтобы поддерживать вот такое постоянное давление и напряжение, чтобы звучали воздушные тревоги, однозначно россияне будут пытаться этого стремиться. У них примерно есть запас прочности на 2-3 массированные атаки, соответственно они могут производить тех же ракет Х десятки единиц.

"Они пытаются производить "шахеды" и где-то удваивают, раньше выполняют свои планы. Поэтому однозначно зима для нас будет тяжелой, но сказать, что россиянам удастся погрузить нас в полный блекаут, такого точно не будет", — резюмировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" – почему не сработала защита энергообъектов: от чего зависит, сколько теперь не будет света.



