Сколько ракетных атак россияне могут осуществить до Нового года: какова вероятность блекаута

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Кравцев Сергей
28 ноября украинцы пережили одну из массированных ракетно-дроновых атак, которая нанесла серьезные проблемы украинской энергосистеме. Сколько подобных атак россияне могут осуществить до Нового года? Есть ли угроза блекаута? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире канала "Киев 24" заявил, что до конца 2024 года возможны еще 1-2 массированных атаки РФ по Украине.
Аналитик отметил, что сейчас россиянам нужно больше времени на подготовку массированного обстрела, учитывая сложную нынешнюю логистику с поставками ракет.
А если брать в счет большое количество объектов, на которые враг нападает, то по предположению эксперта, на подготовку нового массированного удара реально России потребуется больше времени, чем неделю.
Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала "Эспрессо" считает, что у России есть достаточный запас ракет на еще 2-3 таких массированных атаки.
По словам Жмайла, захватчики продолжат производить дроны и ракеты. Однако эксперт отмечает, что погрузить Украину и полный блекаут враг не сможет. В то же время, он прогнозирует тяжелую зиму для украинцев.
Подытоживая Дмитрий Жмайло отметил, что для того, чтобы поддерживать вот такое постоянное давление и напряжение, чтобы звучали воздушные тревоги, однозначно россияне будут пытаться этого стремиться. У них примерно есть запас прочности на 2-3 массированные атаки, соответственно они могут производить тех же ракет Х десятки единиц.
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