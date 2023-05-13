Атака дронов на Украину – основной удар принял на себя Хмельницкий: подробности

Все четыре ударных дрона Shahed, которые не удалось сбить силам ПВО во время ночной атаки 13 мая, попали именно в Хмельницкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона расскаал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Удар дронов по Хмельницкому. Фото: из открытых источников

"Это была очередная атака Shahed с разных направлений. Мы можем указывать только направление. Понятно, что враг использует мобильные установки для запуска дронов там, где этого не ждут. К сожалению, не все дроны этой ночью сбили – 17 из 21. Есть четыре попадания в Хмельницкой области… То есть все прилеты, которые были, зафиксированы именно в Хмельницкой области", — объяснил Юрий Игнат.

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Спикер также вспомнил об уничтожении разведывательного дрона Орлан-10, отметив, что сейчас линия боевого соприкосновения по всей территории Украины, особенно на восточном и южном направлениях, очень насыщена вражескими БПЛА.

"Они (Ред. – россияне) постоянно проводят воздушную разведку. Возможно, ждут каких-то активных действий со стороны наших войск, поэтому детализировано изучают с воздуха", — добавил Юрий Игнат.

Сейчас в Хмельницком известно об 11 пострадавших. На объекте инфраструктуры, в который попали войска РФ, работают спасатели. Один человек госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. Степень ранений других – это порезы стеклом, они будут лечиться амбулаторно.

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