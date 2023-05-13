Атака дронов на Украину – основной удар принял на себя Хмельницкий: подробности

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Кравцев Сергей
Все четыре ударных дрона Shahed, которые не удалось сбить силам ПВО во время ночной атаки 13 мая, попали именно в Хмельницкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона расскаал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Удар дронов по Хмельницкому. Фото: из открытых источников
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Спикер также вспомнил об уничтожении разведывательного дрона Орлан-10, отметив, что сейчас линия боевого соприкосновения по всей территории Украины, особенно на восточном и южном направлениях, очень насыщена вражескими БПЛА.
Сейчас в Хмельницком известно об 11 пострадавших. На объекте инфраструктуры, в который попали войска РФ, работают спасатели. Один человек госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. Степень ранений других – это порезы стеклом, они будут лечиться амбулаторно.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники добились некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – Валерий Залужный объяснил, почему на освобождении оккупированных территорий Украина не должна остановиться.
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