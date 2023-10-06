Атак «шахедами» будет еще больше: у ВСУ сделали предупреждение украинцам

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты будут использовать больше дронов-камикадзе типа "шахед" во время атак на украинские города. России, как и раньше, активно помогает с поставками беспилотников и всего необходимого к ним Иран. Именно поэтому у страны-агрессора практически не заканчиваются запасы этого вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.
Беспилотник. Фото: из открытых источников
По ее словам, на территории России сегодня налажена сборка беспилотников типа "шахед", которые маркируют как "Герань-2". Если в прошлом году у россиян были только те дроны, которые завозились из Ирана, то теперь россияне даже хвастаются своим производством.
Спикер обратила внимание, что украинские защитники знают, как эффективно противостоять России и ее дронам. К тому же, у Украины есть преимущества в "морском бою".
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что ждет прекращения поддержки Западом Украины. Об этом хозяин Кремля заявил, выступая на "Валдае", слова которого цитируют российские СМИ.
Также издание "Комментарии" сообщало – после участившихся прилетов в Крым, которые пришлись, в том числе, на севастопольские бухты и штабы Черноморского флота РФ, россияне перебросили значительную часть ЧФ в Новороссийск. В Минобороны Британии тем временем заявили, что российский флот потерпел от Украины "функциональное поражение" в Черном море. Согласны ли с такими оценками? О чем говорят последние действия россиян в Черном море? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 15:27
Яка практична користь від цієї аналітики? Повторюється 2 Світова. Поки ті, хто були з Гитлером продовжували галасливу юдейську пропаганду аналітику попередження, антигитлеровская коаліція тихо і сумлінно працювала над перемогою. Галасливі юдейські пропагандисти програли, але завдали багато шкоди, передали корумпований тоталітаризм у спадок. Розум зайнятий не тим, тому і здатен вести тільки у минуле.