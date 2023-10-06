Атак «шахедами» будет еще больше: у ВСУ сделали предупреждение украинцам

Российские оккупанты будут использовать больше дронов-камикадзе типа "шахед" во время атак на украинские города. России, как и раньше, активно помогает с поставками беспилотников и всего необходимого к ним Иран. Именно поэтому у страны-агрессора практически не заканчиваются запасы этого вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Очевидно, что будет увеличиваться количество. Это не устрашение, это объективная реальность и аналитика. Они могут применять большее количество "шахедов", поскольку они (Ред. – россияне) имеют поддержку из других стран, непосредственно Иран", — отметила Гуменюк.

По ее словам, на территории России сегодня налажена сборка беспилотников типа "шахед", которые маркируют как "Герань-2". Если в прошлом году у россиян были только те дроны, которые завозились из Ирана, то теперь россияне даже хвастаются своим производством.

Спикер обратила внимание, что украинские защитники знают, как эффективно противостоять России и ее дронам. К тому же, у Украины есть преимущества в "морском бою".

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