ATACMS не будут "красной линией" для РФ. Стало известно, как Украина это доказала Западу

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам разговора с президентом Джо Байденом есть решение о поставках ракет ATACMS в Украину. То есть, подчеркнул политолог Петр Олещук, очередная "красная линия" преодолена.
Ракета ATACMS
При этом эксперт отмечает, что именно Украина доказала, что "красные линии" страны-агрессора России являются гибкими.
В этом контексте политолог напомнил, что только за последнее время Украина уничтожила стратегический бомбардировщик Ту22М3, поразила РЛС "загоризонтного" типа в Мордовии, которая могла "смотреть" в сторону Европы на огромные расстояния — 2000 километров или даже больше, и фиксировать самолеты и ракеты. Кроме того, СБУ уничтожила несколько объектов РЛС "Небо-У" в Брянской и Белгородской областях. И это не говоря о многочисленных НПЗ, заводах, кораблях и других стратегических объектах, включая предприятия металлургии.
Хотя, по его словам, сама логика "красных линий" не лишена смысла, ведь Запад не хочет вступать в большую войну с РФ. Именно поэтому там и чертят "красные линии", чтобы обозначить это нежелание как факт. Однако, добавляет эксперт, непонятно, почему во время чертежа этих линий Запад опирается исключительно на российское видение. В частности, Запад отказывается сбивать самолетами НАТО ракеты над территорией Украины или против того, чтобы наносились удары по территории РФ, которая не сдерживает себя такими ограничениями.
Однако, добавляет эксперт, после того, как Украина атаковала не просто территорию РФ, а стратегические объекты, имеющие прямое отношение к ядерной безопасности россиян, западные рассуждения о "красных линиях" выглядят вообще абсурдными.
По его словам, в этом вопросе нет ничего сложного, просто теперь нужно объявить, что те "красные линии" размылись и теперь проходят дальше.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже расставлены все точки над "і" в вопросе поставки американских дальнобойных ракет в Украину.
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