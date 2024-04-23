ATACMS не будут "красной линией" для РФ. Стало известно, как Украина это доказала Западу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам разговора с президентом Джо Байденом есть решение о поставках ракет ATACMS в Украину. То есть, подчеркнул политолог Петр Олещук, очередная "красная линия" преодолена.

Ракета ATACMS

При этом эксперт отмечает, что именно Украина доказала, что "красные линии" страны-агрессора России являются гибкими.

В этом контексте политолог напомнил, что только за последнее время Украина уничтожила стратегический бомбардировщик Ту22М3, поразила РЛС "загоризонтного" типа в Мордовии, которая могла "смотреть" в сторону Европы на огромные расстояния — 2000 километров или даже больше, и фиксировать самолеты и ракеты. Кроме того, СБУ уничтожила несколько объектов РЛС "Небо-У" в Брянской и Белгородской областях. И это не говоря о многочисленных НПЗ, заводах, кораблях и других стратегических объектах, включая предприятия металлургии.

"Как на это реагировали российские власти? В случае Ту22 – они просто официально "разжаловали" стратегический бомбардировщик в "тяжелые бомбардировщики". И я не иронизирую. Это действительно было такое заявление, что, мол, упал всего лишь "тяжелый", а не "стратегический" бомбардировщик. Следовательно, "красные линии" не нарушены. Чувствуете? Если "красные линии" россиян нарушаются – они их просто отодвигают. Но как долго украинцам пришлось это доказывать",

– отметил Олещук.

Хотя, по его словам, сама логика "красных линий" не лишена смысла, ведь Запад не хочет вступать в большую войну с РФ. Именно поэтому там и чертят "красные линии", чтобы обозначить это нежелание как факт. Однако, добавляет эксперт, непонятно, почему во время чертежа этих линий Запад опирается исключительно на российское видение. В частности, Запад отказывается сбивать самолетами НАТО ракеты над территорией Украины или против того, чтобы наносились удары по территории РФ, которая не сдерживает себя такими ограничениями.

Однако, добавляет эксперт, после того, как Украина атаковала не просто территорию РФ, а стратегические объекты, имеющие прямое отношение к ядерной безопасности россиян, западные рассуждения о "красных линиях" выглядят вообще абсурдными.

"В чем смысл ограничивать номенклатуру и использование западного оружия, если Украина своим оружием пересекла все "красные линии". Почему бы не сдвинуть эти линии дальше?

– спрашивает эксперт.

По его словам, в этом вопросе нет ничего сложного, просто теперь нужно объявить, что те "красные линии" размылись и теперь проходят дальше.

"В чем "риски" от американских ракет на несколько сотен километров, если Украина разрабатывает дроны на 3 тысячи километров? Поэтому "корректировка красных линий" — это исключительно дело самих украинцев. Нравится нам это или не нравится. Кому-то проще их провести как можно ближе к себе и дальше от россиян, а наши цели прямо противоположны. Что ж, надо, значит, их "передвигать"

, – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже расставлены все точки над "і" в вопросе поставки американских дальнобойных ракет в Украину.